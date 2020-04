Basket, Eurolega 2020: le statistiche e i migliori giocatori prima dell’interruzione. Larkin macchina da punti, Tavares che stoppate! (Di martedì 28 aprile 2020) L’Eurolega di Basket, come tutto lo sport e non solo, vive da ormai più di un mese e mezzo nel limbo dell’emergenza Covid-19. Le ultime partite giocate si sono disputate il 5 e 6 marzo, poi – con ancora sei turni di stagione regolare da disputare – lo stop. Si riprenderà? Si concluderà la stagione in estate, o la massima competizione europea verrà cancellata per la stagione 2019-2020? Di risposte ancora non ce ne sono. Ma vediamo la situazione, le statistiche e chi è eccelso quest’anno prima dello stop. A dominare la stagione è stato, fino a ora, l’Efes Istanbul, che guida la classifica con 24 vittorie e solo 4 sconfitte. Alle sue spalle la coppia spagnola formata da Real Madrid e Barcellone, con 22 vittorie, mentre fuori dal podio, ma già qualificati alla Top 8 ci sono CSKA Mosca e Maccabi Tel Aviv, ... Leggi su oasport Basket - Eurolega 2020 : le statistiche e i migliori giocatori prima dell’interruzione. Larkin macchina da punti - Tavares che stoppate!

Coronavirus basket/ Savic : "Se l'Eurolega non riparte sarebbe una mazzata economica"

L’Eurolega di basket, come tutto lo sport e non solo, vive da ormai più di un mese e mezzo nel limbo dell’emergenza Covid-19. Le ultime partite giocate si sono disputate il 5 e 6 marzo, poi – con anco ...

Piano con le illusioni: occorrerà attendere il 24 maggio perché, valutato l'andamento della situazione in tutta Europa della pandemia da Coronavirus, il board dell'ECA possa prendere la decisione di p ...

