Barricato con le taniche di benzina nella sua Osteria: così le piccole imprese italiane rischiano di morire per il Covid

Fate attenzione a questa piccola grande storia. Lui ha detto soltanto: "Sono disperato". Poi si è Barricato nel suo locale in piazza Madonna della Neve a Frosinone. Lo ha fatto portando con se diverse taniche di benzina. Minaccia di suicidarsi dando fuoco al locale, che per giunta è tutto in legno. Ci dice qualcosa non solo sul dramma di un uomo, ma sulla disperazione di una parte importante del paese, e anche sulla fase 1/2, la storia di G. P., proprietario dell'Osteria Panzini. Ci dice qualcosa perché potrebbe essere un segnale premonitore, un campanello di allarme su un malessere più grande, che per adesso è rimasto sopito. nella nuova Italia del Covid, divisa come scriviamo da giorni fra garantiti e non garantiti, il costo della quarantena permanente non è uguale per ...

Fate attenzione a questa piccola grande storia. Lui ha detto soltanto: “Sono disperato”. Poi si è barricato nel suo locale in piazza Madonna della Neve a Frosinone. Lo ha fatto portando con se diverse ...

