Bankitalia: sostegno statale necessario alle imprese a rischio insolvenza

Nel corso dell'audizione presso le commissioni attività produttive della Camera, il capo del servizio struttura economica di Bankitalia Fabrizio Balassone ha ammonito sui rischi del nostro sistema economico e finanziario a corto di liquidità, a causa della pandemia di coronavirus.

Le insolvenze sui 450 miliardi di euro di garanzie pubbliche attivate dai decreti del governo, secondo Balassone di Bankitalia, «potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10 per cento». Perciò, «data la gravità della crisi e l'incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell'attività economica, la probabilità di una futura escussione di tali garanzie ...

