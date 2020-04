Bankitalia e Inps | ecco a chi è andato il bonus da 600 euro

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Ilper gli autonomi da 600per l’emergenza Covid-19 èper due terzi a uomini, lavoratori autonomi con un’età media di 46 anni. L’identikit è stato tracciato dache hanno diffuso uno studio congiunto sulle “Prime evidenze sui pagamenti connessi al dl Cura Italia”. Il, erogato dall’, “ammonta a un totale di circa due miliardi di, pari a 3,4 milioni di sussidi, che sono stati erogati tra il 14 e il 23 di aprile”. Per la maggior parte “si tratta di lavoratori autonomi (69,5%) e dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (15,4%), in misura minore i lavoratori dello spettacolo (0,7%)“. Due terzi dei beneficiari “sono uomini; le donne sono la metà delle partite Iva (o co.co.co) e dei lavoratori stagionali del turismo. ...

