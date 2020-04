Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 aprile 2020) La pandemia deldi avere conseguenze pesantissime per la rete dei concessionari italiani: secondo uno studio realizzato dalla società di analisiper Quattroruote e ripreso sul numero di maggio, nei prossimi mesiil 70% deipotrebbe trovarsi in una situazione d'. Il crollo del mercato, superiore all85% in marzo e ancora più elevato in aprile, determinati dal lockdown, ha generato quella che gli esperti di& Co. sintetizzano con lespressione "tempesta", ma che potrebbe addirittura trasformarsi, nella peggiore delle ipotesi, in un uragano.Big in pericolo. A correre i maggiori rischi, secondo lo studio, sono le realtà di dimensioni maggiori, perché ancora appesantite dai debiti accumulati per far fronte ai precedenti periodi di crisi, in particolare quelli del 2007 e del 2012; a ciò si ...