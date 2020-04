Avengers: Endgame, il primo giorno di Brie Larson nei panni di Captain Marvel in un video (Di martedì 28 aprile 2020) Un breve video diffuso dai fratelli Russo mostra il primo giorno di Brie Larson sul set di Avengers: Endgame nei panni di Captain Marvel. Come è stato il primo giorno di Brie Larson sul set di Avengers: Endgame nei panni di Captain Marvel? Ce lo rivela un breve video diffuso dai fratelli Russo su Twitter. Brie Larson ha fatto il suo debutto ufficiale nella pellicola standalone Captain Marvel nei panni di Carol Danvers dopo che il suo arrivo era stato anticipato dalla scena post-credits di Avengers: Infinity War. Ma la prima volta di Brie Larson sul set nel ruolo di Carol Danvers è avvenuta, in realtà, durante le riprese di Avengers: Endgame. Nel film Captain Marvel non ha un ruolo molto esteso, ma si ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - Sebastian Stan : "Falcon meritava lo scudo di Captain America"

