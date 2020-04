Avengers: Endgame, il commovente video dell'ultimo giorno di Chris Evans come Captain America (Di martedì 28 aprile 2020) A un anno dall'uscita di Avengers: Endgame, i registi Joe e Anthony Russo pubblicano un video dell'ultimo giorno di riprese di Chris Evans. A più di un anno dall'uscita in sala di Avengers: Endgame arriva il video dell'ultimo giorno di Chris Evans nei panni di Captain America. Il commovente momento è stata reso pubblico dai registi, Joe e Anthony Russo, nel corso di un watch party del film con ComicBook.com e il tasso di emozione sale nuovamente alle stelle, nonostante il tempo trascorso e le conferme ormai consolidate. Con Avengers: Endgame, infatti, il Marvel Cinematic Universe ha chiuso un cerchio. Il film ha rappresentato un culmine in termini di qualità, ma anche una vetta narrativa alla quale non faremo più ritorno. Per alcuni ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - il primo giorno di Brie Larson nei panni di Captain Marvel in un video

