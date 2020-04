Autocertificazione dal 4 maggio: i 4 motivi che autorizzano gli spostamenti (Di martedì 28 aprile 2020) Il modulo Autocertificazione cambierà in vista del 4 maggio. Rimarranno da indicare le generalità della persona fermata, il motivo dello spostamento, l’indirizzo di partenza e la destinazione. Ma si aggiungerà qualcosa quando il Viminale sarà pronto a predisporre il modulo e quindi prima del 4 maggio 2020, ovvero, il giorno di entrata in vigore del nuovo decreto, sarà pubblicata la nuova versione che deve contenere i quattro motivi che autorizzano gli spostamenti: «Comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, visita ai congiunti». I moduli vanno consegnati alle forze dell’ordine durante il controllo e per questo devono essere compilati e non è sufficiente avere la foto sullo smartphone. Non dovrebbe invece cadere il divieto di spostamento nelle seconde case ancorché ... Leggi su nextquotidiano Si potrá andare a correre e fare jogging dal 4 maggio? Cosa scrivere nell’autocertificazione

