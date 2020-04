Attaccante nei guai: la compagna lo denuncia per violenza e pubblica le foto shock [VIDEO] (Di martedì 28 aprile 2020) Una notizia shock sconvolge il mondo del calcio. L’Attaccante del Boca Juniors, Sebastian Villa, è stato denunciato dalla compagna Daniela Cortés, l’accusa è di quelle pesantissime: violenza. La ragazza ha pubblicato tutto sui social, foto e VIDEO sono finite infatti su Instagram: volto sanguinante, labbro spaccato e i lividi sul corpo sarebbero le conseguenze dell’aggressione del calciatore. Ovviamente la situazione dovrà essere approfondita dagli organi competenti e, al momento, non ci sono certezze. “Questo è il vero Sebastian Villa, quello che maltratta le donne, perché non sono l’unica”, ha spiegato la compagna Daniela. In alto la fotogallery con tutte le immagini, in basso il VIDEO. La compagna di Sebastian Villa accusa l’Attaccante di violenza VIDEOL'articolo Attaccante nei guai: la ... Leggi su calcioweb.eu “A Totti davo del cornuto. Prandelli mi ha escluso - aveva amici nei giornali” : l’attaccante racconta

L’attaccante finisce nei guai : rischia la prigione per aver violato la quarantena [NOME e DETTAGLI]

Il Coronavirus causa lo stop al calcio e l’attaccante sudcoreano viene chiamato alle armi : entrerà nei marines (Di martedì 28 aprile 2020) Una notiziasconvolge il mondo del calcio. L’del Boca Juniors, Sebastian Villa, è statoto dallaDaniela Cortés, l’accusa è di quelle pesantissime:. La ragazza hato tutto sui social,sono finite infatti su Instagram: volto sanguinante, labbro spaccato e i lividi sul corpo sarebbero le conseguenze dell’aggressione del calciatore. Ovviamente la situazione dovrà essere approfondita dagli organi competenti e, al momento, non ci sono certezze. “Questo è il vero Sebastian Villa, quello che maltratta le donne, perché non sono l’unica”, ha spiegato laDaniela. In alto lagallery con tutte le immagini, in basso il. Ladi Sebastian Villa accusa l’diL'articolonei: la ...

CalcioWeb : Attaccante nei guai: la compagna lo denuncia per violenza e pubblica le foto shock [VIDEO] - - OfficialRei7 : @casamilancaffe @cumdivido Io non penso che Leao sia nei suoi pensieri altienti un attaccante non sarebbe l’obbiett… - Marco562017 : RT @RiccardoDanna1: Per la cessione di #Lautaro ????, l'#Inter ??? chiede 90 milioni di euro + il cartellino di #Vidal ???? e il prestito di #Gr… - rosalinobove : RT @RiccardoDanna1: Per la cessione di #Lautaro ????, l'#Inter ??? chiede 90 milioni di euro + il cartellino di #Vidal ???? e il prestito di #Gr… - MarcoStepan92_ : RT @RiccardoDanna1: Per la cessione di #Lautaro ????, l'#Inter ??? chiede 90 milioni di euro + il cartellino di #Vidal ???? e il prestito di #Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Attaccante nei Il Liverpool piange Michael Robinson, attaccante dello storico triplete la Repubblica KISS KISS - Cavani ha espresso il suo desiderio. Vuole Napoli o Atletico Madrid se lascia Parigi!

La redazione di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha messo in evidenza la notizia bomba che riguarda il futuro di Edinson Cavani, il Matador, qualora dovesse lasciare Parigi a fine stagione, ...

Il Mattino: "Festa e grigliata: pugno di ferro della Salernitana"

"Festa e grigliata costano care. Pugno di ferro della Salernitana nei confronti dei giocatori che hanno partecipato alle cene di Di Tacchio e Billong. Ogni calciatore granata dovrà pagare diecimila eu ...

La redazione di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha messo in evidenza la notizia bomba che riguarda il futuro di Edinson Cavani, il Matador, qualora dovesse lasciare Parigi a fine stagione, ..."Festa e grigliata costano care. Pugno di ferro della Salernitana nei confronti dei giocatori che hanno partecipato alle cene di Di Tacchio e Billong. Ogni calciatore granata dovrà pagare diecimila eu ...