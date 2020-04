Atletico Madrid, Trippier: il super impatto del terzino inglese (Di martedì 28 aprile 2020) Trippier è uno dei massimi generatori di occasioni dell’Atletico Madrid. Si tratta del terzino che in Liga effettua più passaggi chiave In estate l’Atletico Madrid ha rinnovato molto, soprattutto sulle corsie esterne. Salutati Juanfran e Filipe Luis, i nuovi terzini del Cholo sono Trippier e Renan Lodi. I due laterali danno un contributo importante in zona di rifinitura, soprattutto l’ex Tottenham. 4 assist stagionali fin qui per Trippier: il giocatore dell’Atletico Madrid è il terzino che effettua in media più passaggi chiave in Liga. Ben 2 per 90′. L’inglese si è adattato benissimo nel sistema di Simeone, e spesso rimarca quanto si trovi bene a lavorare con un tecnico così esigente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 I giocatori italiani che hanno vestito la maglia dell'Atletico Madrid

Atletico Madrid - Morata : in cosa lo spagnolo è molto bravo

«Lo esfuerzo no se negocia». Tradotto: la sforzo non si compra. Una frase intorno alla quale Diego Pablo Simeone costruisce, ancora oggi, la sua carriera e la sua esistenza. Uomo, marito e padre. Ex g ...

«Lo esfuerzo no se negocia». Tradotto: la sforzo non si compra. Una frase intorno alla quale Diego Pablo Simeone costruisce, ancora oggi, la sua carriera e la sua esistenza. Uomo, marito e padre. Ex g ...