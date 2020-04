Atletica, la Federazione Mondiale istituisce un fondo di 500mila dollari: aiuterà gli atleti in difficoltà per la crisi (Di martedì 28 aprile 2020) La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha istituito un fondo economico di 500mila dollari statunitensi (circa 460mila euro) con l’obiettivo di aiutare gli atleti professionisti che stanno avendo difficoltà finanziarie a causa della pandemia. World Athletics ha pensato a questa iniziativa in collaborazione con l’International Ahletics Foundation (IAF), creata nel 1986 per sostenere cause benefiche legate alla Regina degli Sport. Un gruppo di esperti, presieduto da Sebastian Coe (numero 1 della Federazione Internazionale, avrà il compito di valutare le richieste di assistenza da parte delle sei associazioni continentali. Il primo incontro virtuale è già previsto questa settimana e avrà lo scopo di elaborare un piano per assegnare e distribuire sovvenzioni agli atleti ed esplorare altri modi per finanziare il fondo di sostegno. La ... Leggi su oasport Tokyo 2020 - la Federazione USA di atletica leggera chiede il rinvio delle Olimpiadi (Di martedì 28 aprile 2020) LaInternazionale diLeggera ha istituito uneconomico distatunitensi (circa 460mila euro) con l’obiettivo di aiutare gli atleti professionisti che stanno avendo difficoltà finanziarie a causa della pandemia. World Athletics ha pensato a questa iniziativa in collaborazione con l’International Ahletics Foundation (IAF), creata nel 1986 per sostenere cause benefiche legate alla Regina degli Sport. Un gruppo di esperti, presieduto da Sebastian Coe (numero 1 dellaInternazionale, avrà il compito di valutare le richieste di assistenza da parte delle sei associazioni continentali. Il primo incontro virtuale è già previsto questa settimana e avrà lo scopo di elaborare un piano per assegnare e distribuire sovvenzioni agli atleti ed esplorare altri modi per finanziare ildi sostegno. La ...

(ANSA) – ROMA, 28 APR – La federazione internazionale di atletica leggera ha istituito un fondo di 500mila dollari (circa 460mila euro) per aiutare gli atleti professionisti che hanno difficoltà finanziarie a causa della pandemia.

