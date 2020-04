Atalanta, Gosens: «Curioso di giocare la Champions ad agosto» (Di martedì 28 aprile 2020) L’esterno dell’Atalanta Gosens si è detto Curioso di disputare la fase finale della Champions League in estate L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’emergenza Coronavirus: «Viviamo una situazione difficile, come tutte le persone che sono chiuse in casa. Sono una persona che ama la vita fuori ed è complicato». «Sarei molto Curioso di giocare la Champions ad agosto, non cambierebbe niente e spero che si possa finire la competizione. Vogliamo fare felici i nostri tifosi. La libertà e la salute sono le cose più importante, spero che dopo il virus si possa apprezzare ancora di più la vita e le piccole cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Atalanta - Gosens : «Futuro? Non ho mai nascosto il mio sogno»

Atalanta - Löw esalta Gosens : «Giocatore versatile - volevamo convocarlo»

Atalanta - prima in nazionale per Gosens rinviata. Ma è solo questione di tempo (Di martedì 28 aprile 2020) L’esterno dell’si è dettodi disputare la fase finale dellaLeague in estate L’esterno dell’Robinè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’emergenza Coronavirus: «Viviamo una situazione difficile, come tutte le persone che sono chiuse in casa. Sono una persona che ama la vita fuori ed è complicato». «Sarei moltodilaad, non cambierebbe niente e spero che si possa finire la competizione. Vogliamo fare felici i nostri tifosi. La libertà e la salute sono le cose più importante, spero che dopo il virus si possa apprezzare ancora di più la vita e le piccole cose». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Atalanta, Gosens: 'Vogliamo tornare in campo, la nostra Champions non può finire così...' - - Calciodiretta24 : Atalanta, Gosens: “Situazione molto difficile, speriamo di ripartire” - lukelfc88 : Ecco la mia (leggermente sbilanciata a centrocampo ??) Romero ???? Samp Cordoba ???? Inter KK ???? Napoli Glik ???? Toro Gos… - Fantacalciok : Atalanta, Gosens: “Situazione molto difficile, speriamo di ripartire” - Mediagol : #Atalanta, Gosens: 'Torniamo a giocare, la nostra avventura in Champions non può finire così. Tifosi? Restituiremo… -