Ascolti tv lunedì 27 aprile: Montalbano, Il signore degli anelli, Così è la vita (Di martedì 28 aprile 2020) Ascolti tv lunedì 27 aprile 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 aprile 2020? Su Rai 1 ieri sera è andata in onda la replica dell’episodio Il giro di boa de Il commissario Montalbano. Su Canale 5 invece il film, Il signore degli anelli. Film anche su Italia 1 che ha trasmesso: Così è la vita con Aldo, Giovanni e Giacomo. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Quarta Repubblica su Rete 4. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 27 aprile 2020? Ascolti tv 27 aprile 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai ... Leggi su tpi Ascolti TV | Lunedì 20 aprile 2020. Montalbano 21.3% - Animali Fantastici 14.3%. Uomini e Donne riparte da 3 mln e il 16.5%

Ascolti TV primetime - lunedì 20 aprile 2020 : Il Commissario Montalbano al 21.3% - Animali Fantastici-I Crimini di Grindelwald al 14.3%

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 20 aprile : Il commissario Montalbano sfiora 6 milioni - 3.4 per Animali fantastici (Di martedì 28 aprile 2020)tv lunedì 272020 Auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 272020? Su Rai 1 ieri sera è andata in onda la replica dell’episodio Il giro di boa de Il commissario. Su Canale 5 invece il film, Il. Film anche su Italia 1 che ha trasmesso: Così è lacon Aldo, Giovanni e Giacomo. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Quarta Repubblica su Rete 4. Ma chi ha totalizzato i maggioritv lunedì 272020?tv 272020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai ...

Veronique__94 : La #Balivo ha visto gli ascolti di #uominiedonne e spinge per tornare già lunedì 4, prima non se la sentiva perché… - MagoDaLegare : Felice per gli ascolti pazzeschi della puntata di Lunedì sera de I Soliti Ignoti: 19,6% di share, 5.965.000 spettat… - ISchermo : RT @bubinoblog: Pur con la conferenza di Conte che ottiene meno ascolti del Paradiso (ieri in pausa), #UominieDonne perde 1 milione da lune… - allesword : RT @bubinoblog: Pur con la conferenza di Conte che ottiene meno ascolti del Paradiso (ieri in pausa), #UominieDonne perde 1 milione da lune… - OnceUponATeddy : RT @bubinoblog: Pur con la conferenza di Conte che ottiene meno ascolti del Paradiso (ieri in pausa), #UominieDonne perde 1 milione da lune… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Coronavirus: Arcuri, 'da lunedì mascherine in tutte regioni per operatori sanitari' Affaritaliani.it