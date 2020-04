Arriva la Atlas di Grandi navi veloci a Palermo | macchinista al Cervello con polmonite

Leggi su direttasicilia

(Di martedì 28 aprile 2020) È giunta al molo Piave del porto dila navedi, partita ieri dal porto di Tunisi e con a bordo 92 passeggeri che erano rimasti bloccati nel Paese nordafricano a seguito dell’emergenza Covid-19. Al porto è scattata la macchina organizzativa con l’impiego di personale della Croce rossa e dell’Usmaf, oltre che dell’autorità portuale e delle forze dell’ordine. Undell’imbarcazione con febbre alta e probabilmente infezione polmonare sta per essere ricoverato all’ospedalecon un’ambulanza con biocontenimento. Non si sa se sia affetto da Covid19. Gli altri passeggeri stanno bene e sono stati presi in carico dai sanitari dell’Asp. L’intera operazione è coordinata dal 118 con l’azienda sanitaria e la Capitaneria di Porto. Tutti i passeggeri sbarcati ...