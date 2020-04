Arcuri: "L'Italia è il primo paese al mondo per tamponi" (Di martedì 28 aprile 2020) "L'Italia è il primo paese al mondo per tamponi fatti per numero di abitanti. A ieri ne abbiamo fatti 2.960 ogni 100 mila abitanti, in Germania 2474, quindi il 20% in meno, nel Regno Unito 1061, un terzo di noi, e in Francia 560 pari a un sesto rispetto a quelli fatti in Italia". Lo ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in conferenza stampa in conferenza stampa presso il Dipartimento di Protezione Civile. Da lunedì, ha annunciato il commissario, "saranno distribuite 12 milioni di mascherine al giorno, se serviranno, tre volte l'attuale fornitura che è superiore alla richiesta. E da giugno ne potremo distribuirne 18 milioni, da Luglio 25 milioni. A settembre potremo distribuirne almeno 30 milioni al giorno, undici volte di quello che facevamno a inizio emergenza". "Fino a oggi abbiamo distribuito 4 mln ... Leggi su agi Coronavirus - oltre 199.000 casi totali in Italia. Arcuri : “Contratti per mascherine a 0 - 38 euro” - la Lombardia al lavoro per autorizzare le messe – DIRETTA

