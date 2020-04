Antonio Zequila | Paola di Benedetto nullità piena di veleno Nuovo attacco social

infoitcultura : Paola Di Benedetto su Antonio Zequila rivela: “Atteggiamento oppressivo” - infoitcultura : GF Vip, Sossio Aruta attacca Antonio Zequila e parla di Fernanda Lessa - infoitcultura : Sossio Aruta furioso contro Antonio Zequila: “Sto aspettando le scuse” - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Sossio Aruta ospite in radio stuzzica Antonio Zequila: “È uno molto presuntuoso, non sa perdere”. E ris… - zazoomnews : Paola Di Benedetto su Antonio Zequila rivela: “Atteggiamento oppressivo” - #Paola #Benedetto #Antonio #Zequila -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila

Sono passati ormai 20 giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 2020 che ha incoronato Paola di Benedetto come vincitrice, ma sembra proprio che Antonio Zequila non sia ancora riuscito a mettere da pa ...Il Grande Fratello Vip si è chiuso ormai da diverse settimane ma i suoi protagonisti continuano a scambiarsi frecciate incrociate. In queste ore su Instagram, Antonio Zequila ha postato la foto di un ...