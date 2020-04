Antonio Casilli | I nuovi conflitti del lavoro digitale nella società virale

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 28 aprile 2020) La crisi pandemica ha fatto emergere un mercato dela tre teste – afferma, docente di sociologia presso l’università Télécom Paris – Ci sono persone che possono tele-lavorare da casa durante la quarantena. Lo “smart working” è molto celebrato, ma la possibilità di ricorrere a questo uso delle piattaforme digitali non supera in media il 30 per cento della forzadipendente. Nel lungo post-quarantena lo “smart working” potrebbe essere imposto e non scelto. In alcuni casi … Continua L'articolo: Idelsocietàproviene da il manifesto.