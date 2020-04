Antimafia, Commissione Ars querela il giornalista Borrometi: ha retrodatato un articolo (Di martedì 28 aprile 2020) La Commissione Antimafia dell’Ars questa mattina ha dato mandato all’unanimità al suo presidente, Claudio Fava, di agire a tutela della reputazione dell’istituzione. E di presentare querela per diffamazione nei confronti del giornalista Paolo Borrometi. Assenti al momento del voto gli onorevoli Assenza e Schillaci. Il Presidente della Commissione regionale Antimafia Claudio Fava aveva già annunciato la querela per diffamazione nei confronti del giornalista Paolo Borrometi nei giorni scorsi. L’annuncio della querela dell’Antimafia siciliana al giornalista Antimafia era arrivato dopo l’audizione del cronista durante l’inchiesta sul ciclo dei rifiuti in Sicilia. Fava ha chiesto anche un procedimento disciplinare all’Ordine dei giornalisti. “Borrometi avrebbe retrodatato un articolo pur di dimostrare di non aver sostenuto ... Leggi su secoloditalia Mafia : Commissione regionale antimafia Ars querela giornalista Borrometi

Coronavirus - Bonafede : “Pronti a intervenire su scarcerazione dei boss mafiosi in accordo con la commissione Antimafia”

Boss scarcerati per il Coronavirus - il Dap nel mirino dei Cinque Stelle. I pentastellati della Commissione antimafia vogliono vederci chiaro (Di martedì 28 aprile 2020) Ladell’Ars questa mattina ha dato mandato all’unanimità al suo presidente, Claudio Fava, di agire a tutela della reputazione dell’istituzione. E di presentareper diffamazione nei confronti delPaolo. Assenti al momento del voto gli onorevoli Assenza e Schillaci. Il Presidente dellaregionaleClaudio Fava aveva già annunciato laper diffamazione nei confronti delPaolonei giorni scorsi. L’annuncio delladell’siciliana alera arrivato dopo l’audizione del cronista durante l’inchiesta sul ciclo dei rifiuti in Sicilia. Fava ha chiesto anche un procedimento disciplinare all’Ordine dei giornalisti. “avrebbeunpur di dimostrare di non aver sostenuto ...

VittorioSgarbi : #antimafia In Sicilia è il momento di scoperchiare pentole di certa antimafia. Invierò al Presidente Fava richiesta… - fattoquotidiano : Coronavirus, Bonafede: “Pronti a intervenire su scarcerazione dei boss mafiosi in accordo con la commissione Antima… - SecolodItalia1 : Antimafia, Commissione Ars querela il giornalista Borrometi: ha retrodatato un articolo - palermo24h : Bugie e veleni. La commissione antimafia ha querelato il giornalista Borrometi - giotim2 : RT @VittorioSgarbi: #antimafia In Sicilia è il momento di scoperchiare pentole di certa antimafia. Invierò al Presidente Fava richiesta di… -