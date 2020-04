Andrea Iannone e la foto sull’auto da 200 mila euro | “Apprezzo le cose semplici” I

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Sul tetto di una macchina molto costosa mentregrafa il paesaggio. Cosìsi è fatto immortalare per poi postare lesu Instagram. Il pilota, ex di Giulia De Lellis, scrive a commento una frase che ha fatto infuriare i suoi follower: “Imparando ad apprezzare lesemplici”. Frase che ha scatenato la polemica. “Amare lesemplici significa non fartigrafare con un auto da migliaia di“, “In questanon c’è nulla di semplice, a iniziare dalla mega auto quando la gente non può manco far la spesa“, “Imparare ad apprezzare lesemplici seduto sul tetto di un Mercedes da 200?” e così via. A “difenderlo” ci prova Emis Killa: “La didascalia fa riferimento al paesaggio. Ha scritto che apprezza le piccole, non che schifa le altre. ...