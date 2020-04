Andrea Damante accusato di aver violato la quarantena: la foto incriminata (Di martedì 28 aprile 2020) Andrea Damante nuovamente al centro del chiacchiericcio di Instagram, ma questa volta non c’entra nulla Giuliona e la loro storia d’amore. Alcuni account di gossip e diversi utenti hanno accusato il dj veronese di aver violato la quarantena ed essere salito in auto con altri 2 amici. Il profilo di un nuovo marchio che vende mascherine ha pubblicato nelle storie una foto di Andrea Damante in macchina. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi piovuti su Damante sotto ad un post di ‘vicolodellenewsegossip’. “Questi influencer sono una vergogna umana. Schifo io resto a casa e vanno a casa delle suocere e degli amici (non mi riferisco solo a Damante) ma alle furbone false”. “Quando ho scritto ieri che sia lui che Giulia mi sono scesi ancora di piu perché hanno violato la quarantena tutti a darmi adosso. Vedete adesso Damante? Non credo ... Leggi su bitchyf Giulia De Lellis parla della sua storia con Andrea Damante : ”Volevamo tenerla per noi”

Giulia De Lellis confessa : volevo nascondere il ritorno con Andrea Damante ma...

Giulia De Lellis ha fatto il primo passo con Andrea Damante : la confessione (Di martedì 28 aprile 2020)nuovamente al centro del chiacchiericcio di Instagram, ma questa volta non c’entra nulla Giuliona e la loro storia d’amore. Alcuni account di gossip e diversi utenti hannoil dj veronese dilaed essere salito in auto con altri 2 amici. Il profilo di un nuovo marchio che vende mascherine ha pubblicato nelle storie unadiin macchina. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi piovuti susotto ad un post di ‘vicolodellenewsegossip’. “Questi influencer sono una vergogna umana. Schifo io resto a casa e vanno a casa delle suocere e degli amici (non mi riferisco solo a) ma alle furbone false”. “Quando ho scritto ieri che sia lui che Giulia mi sono scesi ancora di piu perché hannolatutti a darmi adosso. Vedete adesso? Non credo ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - StraNotizie : Andrea Damante accusato di aver violato la quarantena: la foto incriminata - nontiassomiglio : @BITCHYFit Ma esattamente che sa fare Andrea Damante (a parte le corna) per meritare il seguito che ha? Gente così… - BITCHYFit : Andrea Damante accusato di aver violato la quarantena: la foto incriminata - blogtivvu : Una foto di Andrea Damante con tanto di mascherina artistica sponsorizzata, in auto con due amici in piena quarante… -