Andrea Bocelli in tv con Un nuovo giorno: “Sono severo con me stesso” (Di martedì 28 aprile 2020) Un nuovo giorno, Andrea Bocelli ammette: “Come padre sono severo soprattutto con me stesso” Questa sera su Rai 1 andrà in onda Un nuovo giorno- Andrea Bocelli Live. Uno speciale in cui il tenore si esibirà in tre location diverse: il Colosseo, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Accanto all’artista ci saranno anche altri colleghi e lo speciale sarà dedicato alle attività dell’Andrea Bocelli Foundation. Il tenore, in un’intervista a Gente ha parlato dei futuri progetti della sua fondazione ed ha raccontato anche come sta trascorrendo questo periodo di quarantena con la sua famiglia. Innanzitutto sul sua figura di padre ha ammesso: “Ho sempre cercato di essere presente, esigente ma affettuoso. La paternità mi ha indotto ad esercitare la severità innanzitutto verso me stesso, per ... Leggi su lanostratv Chi è Enrica Cenzatti - l’ex moglie di Andrea Bocelli

