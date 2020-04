Ammortizzatori, autonomi e famiglie. Prende corpo la maxi-manovra. Giovedì il Consiglio dei ministri che varerà il decreto. Previste misure senza precedenti per 155 miliardi (Di martedì 28 aprile 2020) Continua la girandola di incontri tra i ministri Roberto Gualtieri e Federico D’Incà e i capigruppo di maggioranza sul dl aprile. Ovvero su quella che il viceministro al Mef Antonio Misiani, ieri, ha definito come “la più grande manovra espansiva della storia di questo Paese”: 55 miliardi in termini d’indebitamento netto che salgono a 155 miliardi come saldo netto da finanziare. Lo sbarco è previsto per il 30 aprile in Cdm. L’ossatura generale e le cifre sono definite ma mancano i dettagli sulle singole misure. Negli ultimi giorni si sono registrate tensioni su alcuni capitoli cari ai partiti, dal reddito di emergenza alla famiglia. Il pacchetto più consistente è quello sul lavoro, circa 24 miliardi tra Cig (13 miliardi), bonus per gli autonomi per due mesi aumentato a 800 euro (7 miliardi), 1,3 miliardi per colf e badanti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 aprile 2020) Continua la girandola di incontri tra i ministri Roberto Gualtieri e Federico D’Incà e i capigruppo di maggioranza sul dl aprile. Ovvero su quella che il viceministro al Mef Antonio Misiani, ieri, ha definito come “la più grandeespansiva della storia di questo Paese”: 55 miliardi in termini d’indebitamento netto che salgono a 155 miliardi come saldo netto da finanziare. Lo sbarco è previsto per il 30 aprile in Cdm. L’ossatura generale e le cifre sono definite ma mancano i dettagli sulle singole misure. Negli ultimi giorni si sono registrate tensioni su alcuni capitoli cari ai partiti, dal reddito di emergenza alla famiglia. Il pacchetto più consistente è quello sul lavoro, circa 24 miliardi tra Cig (13 miliardi), bonus per gliper due mesi aumentato a 800 euro (7 miliardi), 1,3 miliardi per colf e badanti ...

