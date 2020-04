“Amici speciali”: Maria de Filippi schiera la squadra per raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile (Di martedì 28 aprile 2020) Riparte l’edizione vip di “Amici“, che sfidando l’emergenza sanitaria si chiamerà “Amici Speciali” e sarà nel segno della beneficenza; i partecipanti si affronteranno sul palco del programma di Canale 5 in quattro serate, per raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile. Con questo proposito scendono In Campo 12 professionisti del ballo e del canto. Alberto Urso (vincitore di Amici 18), Javier Rojas (vincitore del circuito danza di Amici 19), Umberto Gaudino (concorrente di Amici 18), Andreas Muller (ballerino e vincitore di Amici 16), Stash (leader dei The Kolors, concorrente e vincitore di Amici 15 con la sua band e insegnante nelle ultime due edizioni di Amici), Gabriele Esposito (vincitore del circuito danza di Amici 15), Alessio La Padula (concorrente di Amici 15), Irama (vincitore di Amici 17), Giordana Angi (concorrente ... Leggi su domanipress “Amici Speciali” - a maggio la maratona artistica in quattro puntate all’insegna della solidarietà : ecco il cast e le curiosità

