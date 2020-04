“Amici Speciali” | a maggio la maratona artistica in quattro puntate all’insegna della

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Maria De Filippi lo aveva già anticipato a Pasqua a RTL 102.5: “Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di ‘Amici All Star‘, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non primametà di. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, io spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo”. Ed è stata di parola. “Amici Speciali” sarà una, inall’insegnasolidarietà. Da quello che si evince dai listini di Publitalia Mediaset, lo show vedrà la luce al sabato su Canale 5. Quindi si torna alla classica collocazione per il talent nel palinsesto Mediaset. Il promo dello spettacolo riassume in poche parole la ...