Amici 19 | Nicolai conferma | “Valentin ha chiesto soldi alla produzione”

Nicolai Gorodiskii ha fatto decisamente parlare di sé durante la sua partecipazione ad Amici 19 e non solo per il suo incredibile talento nell’arte della danza. Nicolai spesso è stato protagonista di ...Nicolai torna a parlare di Amici 2020: svela cosa ha detto Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Valentin e racconta che Javier voleva picchiarlo durante una discussione. Come è noto Valentin ha las ...