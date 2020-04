America Latina tra crisi epidemica e débacle economica (Di martedì 28 aprile 2020) Nel suo recente rapporto la Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL) ha confermato che, a causa della diffusione del Covid-19, il 2020 sarà l’anno della peggiore contrazione economica mai registrata nell’area dai tempi delle Grande Depressione. Se già nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019 l’andamento economico era di crescita moderata e si attestava a un modesto 0,4% di incremento annuo a causa delle difficoltà vissute da Venezuela, Argentina e Brasile, ora la caduta è verticale, anche se nella media si nascondono performance perfino peggiori, come quella del Messico, il cui prodotto interno lordo è dato in contrazione del 9% per l’anno in corso.Viste le previsioni economiche rese pubbliche dal CEPAL, l’area è destinata a vivere la peggiore crisi economica della sua storia, con la ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - superati i 200mila morti in tutto il mondo. Proteste contro il lockdown a Berlino - boom di contagi in America Latina

Coronavirus : America Latina - 20 mila casi in 48 ore - in totale oltre 6.000 morti

