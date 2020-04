Amazon Prime Video Store, arriva in Italia il noleggio e l’acquista di film nuovi e non solo (Di martedì 28 aprile 2020) Amazon Prime Video Store su app, sito e smart tv arriva la possibilità di noleggiare film fuori dal catalogo Prime Video Se accendendo la vostra Fire Stick o accedendo al sito di Prime Video avrete notato qualcosa di diverso rispetto al solito, non vi spaventate è soltanto l’ultima novità di casa Amazon. Sulla scia di quanto fa Sky con Primafila e in streaming Infinity o TIMVision accanto al catalogo di film e serie tv arriva una sezione chiamata Store e dedicata all’acquisto e noleggio di film sia recenti usciti da poco al cinema che d’archivio. Prime Video Store darà ai clienti la possibilità di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra film appena usciti, grandi classici di Hollywood e i più amati dal pubblico. Questa nuova funzione si aggiunge alla selezione di serie e film esclusivi, già disponibili su Prime Video ... Leggi su dituttounpop Le 34 serie TV su Amazon Prime Video da vedere

