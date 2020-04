Amalia d’Olanda | questa bimba ora è una donna La futura regina | ecco com’è oggi | le foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Compleanno in isolamento per re Willem-Alexander d’Olanda costretto a restare a casa a causa dell’emergenza sanitaria. Il 27 aprile, giorno del suo compleanno è festa nazionale in tutto il Paese e per i suoi 53 anni ha pubblicato duesu Instagram con laMaxima, 48 anni, e le tre figlie,, Alexia e Ariane. L’immagine è stata scattata davanti al Paleis Huis ten Bosch, all’Aja, il palazzo reale Huis ten Bosch, una delle tre residenze ufficiali della Royal family. il re posa orgoglioso circondato dalle sue donne. Accanto c’è la moglie, laMaxima, poi l’erede al trono,, che indossa un vestito giallo con i volant sulle spalle. Accanto ci sono anche Alexia e Ariane, le figlie più piccole della coppia reale. Il Re Guglielmo ha tenuto un discorso alla Nazione diffuso anche sui social e sui sito della ...