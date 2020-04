Allerta Meteo Toscana: codice giallo per forte vento da stasera (Di martedì 28 aprile 2020) La Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per vento valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 22 di domani. Dopo le precipitazione sparse di oggi, residue al nord nella giornata di domani, mercoledi’, su gran parte della Toscana spirera’ un forte vento di Libeccio. Anche il mare sara’ molto mosso lungo tutta la costa. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta Meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.Toscana.it/AllertaMeteo.L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice giallo per forte vento da stasera Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Piemonte : codice giallo per forti rovesci e temporali

Allerta Meteo Lazio : da domattina piogge e rovesci per 12 ore

Allerta Meteo - altre 48 ore di maltempo al Sud mentre torna a splendere il sole al Centro/Nord (Di martedì 28 aprile 2020) La Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso unpervalido dalla mezzanotte difino alle 22 di domani. Dopo le precipitazione sparse di oggi, residue al nord nella giornata di domani, mercoledi’, su gran parte dellaspirera’ undi Libeccio. Anche il mare sara’ molto mosso lungo tutta la costa. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “” del sito della Regione, all’indirizzo www.regione..it/.L'articoloperdaWeb.

DPCgov : #allertaGIALLA, martedì #28aprile, in sei regioni. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazio… - DPCgov : ?? #AllertaGIALLA, lunedì #27aprile, sulla Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di all… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, giovedì #23aprile, in sei regioni del Centro-Sud. ????? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potres… - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo gialla per vento da stasera a tutto domani - _cristiano73 : @pap ma le allerte meteo? qui sta venendo giù una madonna ma non c'era nessuna allerta -