Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per vento sui rilievi appenninici (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo i temporali, prosegue l’Allerta vento in Emilia-Romagna, e si innalza, da gialla ad arancione, per montagna e collina romagnola oltre che montagna e collina Emiliana orientale. Nella giornata di domani, venerdi’ 29 aprile, lungo i rilievi appenninici e con ricaduta sul settore centro orientale della regione, si prevedono venti tra i 74 e gli 88km/h.L'articolo Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per vento sui rilievi appenninici Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Toscana : codice giallo per forte vento da stasera

Allerta Meteo Piemonte : codice giallo per forti rovesci e temporali

Allerta Meteo Lazio : da domattina piogge e rovesci per 12 ore (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo i temporali, prosegue l’in, e si innalza, da gialla ad, per montagna e collina romagnola oltre che montagna e collinana orientale. Nella giornata di domani, venerdi’ 29 aprile, lungo ie con ricaduta sul settore centro orientale della regione, si prevedono venti tra i 74 e gli 88km/h.L'articolopersuiWeb.

DPCgov : #allertaGIALLA, martedì #28aprile, in sei regioni. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazio… - DPCgov : ?? #AllertaGIALLA, lunedì #27aprile, sulla Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di all… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, giovedì #23aprile, in sei regioni del Centro-Sud. ????? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potres… - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo gialla per vento da stasera a tutto domani - _cristiano73 : @pap ma le allerte meteo? qui sta venendo giù una madonna ma non c'era nessuna allerta -