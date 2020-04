Allerta Meteo della Protezione Civile, torna il maltempo: piogge, temporali e forte vento su gran parte dell’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] (Di martedì 28 aprile 2020) Allerta Meteo – Il Mediterraneo è interessato da un flusso occidentale al cui interno viaggiano degli impulsi instabili, il primo dei quali causerà, tra oggi e domani, piogge su gran parte dell’Italia. Inoltre la formazione di un minimo sul golfo di Genova produrrà un discreto rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, specie sull’Appennino settentrionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Emilia Romagna : codice arancione per vento sui rilievi appenninici

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per forte vento da stasera

Allerta Meteo Piemonte : codice giallo per forti rovesci e temporali (Di martedì 28 aprile 2020)– Il Mediterraneo è interessato da un flusso occidentale al cui interno viaggiano degli impulsi instabili, il primo dei quali causerà, tra oggi e domani,su gran parte dell’Italia. Inoltre la formazione di un minimo sul golfo di Genova produrrà un discreto rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, specie sull’Appennino settentrionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino ...

DPCgov : #allertaGIALLA, martedì #28aprile, in sei regioni. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazio… - DPCgov : ?? #AllertaGIALLA, lunedì #27aprile, sulla Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di all… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, giovedì #23aprile, in sei regioni del Centro-Sud. ????? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potres… - valekidrauhl98 : Il meteo dava allerta temporale ma in realtà c'è il sole e si sta bene Bah Avrà piovuto 5 min - NewSicilia : +++ PREVISIONI METEO +++ Prosegue il momento di incertezza meteorologia, ma le temperature continuano a crescere… -