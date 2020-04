Alitalia | la nuova beffa ai lavoratori precari | “Per noi niente bonus di 600 euro | il

Leggi su tpi

(Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro (nome di fantasia, ndr) ha 33 anni, una moglie e una bambina piccola. Ed è uno dei tantistagionali di, la maggiore compagnia aerea italiana attualmente in amministrazione straordinaria e in attesa di una ristrutturazione che possa aiutarla a tornare a “volare” come un tempo. Alessandro lavora in rampa e il suo dodicesimo contratto – sì, dodicesimo – è scaduto il 31 gennaio scorso. Era in attesa dell’ennesimo rinnovo, dell’ennesima firma sull’ennesimo contratto dao che lo avrebbe fatto andare avanti per altri mesi, ma questa volta la chiamata da parte dell’azienda non è arrivata, dato che invece è arrivata, a sconvolgere il Paese e la sua economia, l’emergenza Coronavirus. Il Covid-19 ha fermato tutto, più che mai il turismo, e il governo è ...