Alena Seredova | la foto di un pancione e delle «carezze di papà» Alessandro Nasi

(Di martedì 28 aprile 2020) L’ultima foto pubblicata online da Alena Seredova è il quadro di un amore che diventa famiglia. «Buongiorno», si è limitata a scrivere l’ex moglie di Gianluigi Buffon, postando, sul proprio profilo Instagram, la foto di un pancione e di quella che, nell’hashtag, ha descritto come una «carezza di papà». La Seredova, che la quarantena sta passando a Torino, insieme ai figli avuti dal portiere della Juventus e al nuovo compagno, Alessandro Nasi, è incinta di una bambina, la prima.

Quando mancano all’incirca cinque/sei settimane al lieto evento Alena Seredova manda in visibilio Instagram con un risveglio piuttosto stimolante. Incinta di una femminuccia, dopo i due maschi avuti d ...Alena Seredova non smette mai di sorprendere i fan e con il suo ultimo scatto ha mandato in estasi tutti quanti: ecco cosa è successo. Gli anni sono passati da quando Alena Seredova era una giovane mo ...