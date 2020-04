Alemao | «Mia madre è morta in quattro giorni e nessuno mi ha spiegato se è stato il

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) Sul Corriere dello Sport un’intervista a Ricardo, firmata Antonio Giordano. In questa pandemia l’ex azzurro ha perso sua, ma non èaccertato che siaper colpa del virus. «Ancora non so perché mia, Margherita, siaci ha detto niente, non abbiamo neanche potuto salutarla come avremo voluto, come si dovrebbe. È successo tre settimane fa ed è andata via in. La tosse è diventata polmonite, c’èun peggioramento e poi è spirata. L’abbiamo portata al Cimitero ed eravamo lì soltanto i familiari più stretti, i figli e i nipoti. Ci hanno consentito di stare dieci minuti insieme. Senza ovviamente che si potesse aprire la bara, per vederla ancora una volta. L’ultima». Suastava bene, racconta, non c’era nulla che ...