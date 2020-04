Aic contro il Governo | “Calciatori discriminati” E de Ligt lascia l’Italia

Leggi su newsmondo

(Di martedì 28 aprile 2020) Duro comunicato dell’Aicil: “Calciatori discriminati. Chiediamo una revisione del dpcm”. ROMA – Il dpcm del 26 aprile 2020 scontenta un po’ tutti. La ripresa dell’attività sportiva individuale dal 4 maggio non ha convinto i calciatori con l’Aic che ha emesso un duro comunicatoil. “L’Assocalciatori – si legge nella nota – manifesta le proprie perplessità, nonché la sorpresa, in merito alla decisione delsulla modalità di ripartenza dello sport italiano. Si ritiene, infatti, discriminatoria, prima ancora che illogica, l’idea di far riprendere l’attività negli impianti sportivi ai tesserati di discipline sportive individuali e non consentire ai calciatori professionisti, così come ad altri tesserati per discipline di squadre, ...