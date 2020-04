Aeroporto Bergamo, “fine missione” per Contingente sanitario norvegese emergenza Covid-19 (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ ripartito dall’Aeroporto di Bergamo con volo della compagnia aerea scandinava SAS il Contingente sanitario della Norvegia, che ha prestato servizio presso l’ASST Bergamo Est “Ospedale Bolognini”, alle porte della città, a supporto dell’emergenza Covid-19. Il Contingente, composto da 19 tra medici, infermieri e logisti, è stato salutato in rappresentanza della Regione Lombardia dal Consigliere Giovanni Malanchini. Le operazioni di assistenza aeroportuali, comprendenti il trasferimento dall’aerostazione all’aeromobile B737-700 della compagnia aerea SAS, sono state garantite dal personale di SACBO e BIS (Bgy International Services) nel rispetto delle norme che regolano il distanziamento sociale. Leggi su quifinanza Covid-19 - volo aeroambulanza in arrivo all’Aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) - E' ripartito dall'Aeroporto di Bergamo con volo della compagnia aerea scandinava SAS il Contingente Sanitario della Norvegia, che ha prestato servizio presso l'ASST Bergamo Est "Ospedale ...

