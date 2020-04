Adriana Volpe | la ‘bomba’ dopo il GF Vip | “Ecco dove la vedremo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Perl’esperienza del Grande Fratello Vip si è conclusa prima del previsto e nel peggiore dei modi, ma grazie al reality di Alfonso Signorini ha accresciuto la sua popolarità e si è fatta conoscere dal pubblico per la sua eleganza, disponibilità e buon cuore. Da settimane si rincorrono i rumor sul futuro in tv della ex collega di Giancarlo Magalli ai Fatti Vostri, mae in quale programma? Non in Rai ma nemmeno in Mediaset stando all’ultima indiscrezione.potrebbe approdare a Tv8,dovrebbe condurre un programma dedicato alle notizie di attualità e di gossip,non mancherebbero i tutorial e ospiti d’eccezione che arricchiranno le varie puntate. A lanciare la notizia è stato il sito TvBlog, che dà anche altre informazioni su questa nuova sfida che vede protagonista la ex gieffina. ...