A Genova il nuovo ponte finito a tempo di record Ma sui responsabili del crollo e la

(Di martedì 28 aprile 2020) Renzo Piano ha detto che sarà acciaio forgiato dal vento. Ildista prendendo forma a cavallo del Polcevera e, se tutto andrà come previsto, «durerà mille anni». Ma mentre anche l’ultima campata inizia la sua salita in quota e l’ultima lastra viene aggiunta alla costruzione, sono ancora molti gli interrogativi che circondano la tragedia del 14 agosto 2018. A partire dall’inchiesta suideldelMorandi, che costò la vita a 43 persone, fino ad arrivare alla revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia (Aspi) alla famiglia Benetton. La strada verso la giustizia sembra essere ancora molto lunga. L’inchiesta Il rallentamento dei Tribunali a causa del lockdown da Coronavirus ha permesso quantomeno all’inchiesta sul, portata avanti dalla Procura di ...