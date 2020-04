“A Genova Conte ha violato le regole sull’assembramento” | la denuncia di FdI fotogallery

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 aprile 2020) La passerella del premier, per il completamento del Ponte Morandi, fa indignare Fratelli d’Italia. Che documenta, con foto, il disinteresse del premier per lesul divieto di assembramento da lui stesso decide. Lo fa notare il deputato di FdI Francesco Lollobrigida, che su Fb scrive: “non deve aver capito quello che ha imposto agli italiani. Il divieto di assembramento per lui non vale? Mette a rischio chi lavora con lui e gli operai? O ha l’antidoto Anpi che immunizza dalle leggi e dalla Costituzione?”. Sotto al post, i commenti più indignati: “Queste foto dimostrano, sempre che per qualche ottuso ce ne fosse ancora bisogno, che il primo a disobbedire alle limitazioni è proprio colui che le propone. Semplicemente ridicolo”. Uno, tra i tanti. L'articolo “Ahale...