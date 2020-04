151 231 italiani in terapia intensiva entro giugno | questo avrebbe comportato la

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 aprile 2020) Valutando gli eventuali contraccolpi legati ad una completa uscita dal lockdown, in breve tempo ci troveremmo di fronte duna situazione a dir poco ‘apocalittica’. Così, attraverso un corposo report che pubblichiamo a parte, gli esperti e tecnici del Comitato scientifico hanno ‘avvertito’ il premier su cosapotuto significare un’eventuale apertura totale, con aziende, fabbriche, negozi e tutto quello che concorreva prima a dare un’occupazione, nuovamente in funzione. Una stima, articolata da precisi grafici e dati, che non lascia scampi, davanti alla quale il premier non ha potuto far altro che prenderne atto, decidendo di ‘gradualizzare’ ancora di più l’allentamento. Quindi una prima apertura, contenuta, con la tranche del 4 maggio e, 14 giorni dopo (il tempo di registrare le reazioni attraverso i nuovi ...