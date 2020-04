WWE 2K Battlegrounds annunciato ed è il titolo arcade che uscirà al posto di WWE 2K21

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, 2K annuncia un nuovo gioco che non sarà WWE. Ildi prossima uscita si chiama WWE Battlegorunds, un videogioco WWE.Che voi siate dei casual gamer o appassionati di giochi di lotta, WWE 2Kvi regalerà un modo tutto nuovo di vivere un videogioco WWE. Il gioco è sviluppato da Saber Interactive, lo studio che si è occupato di NBA 2K Playgrounds, il quale ha lavorato duramente a WWE 2Ke non vede l'ora che possiate provarlo. WWE 2Kuscirà il prossimo autunno, e lo studio ha pubblicato per l'occasione un primo trailer. Ulteriori informazioni verranno svelate durante questi mesi.Per quanto riguarda WWE 2K20, lo studio ha raccolto i diversi feedback dei giocatori. Dal lancio il team ha rilasciato 5 aggiornamenti e 4 DLC per migliorare l'esperienza di gioco. Detto ...