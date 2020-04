StefaniaCarini : RT @SimoneCosimi: WhatsApp, catene giù del 70%: la lotta alle bufale funziona - SimoneCosimi : WhatsApp, catene giù del 70%: la lotta alle bufale funziona - publish70628725 : WhatsApp, catene giù del 70%: la lotta alle bufale funziona - nappyflo : In sintesi il #lockdown: mia madre sa mandare i vocali su whatsapp chiedendomi come si manda un vocale su whatsapp… - Rainbow_Uapa : @AndreD81 Le catene su whatsapp si interrompono subito appena arrivano da me, non le leggo nemmeno più ?? -

WhatsApp catene Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : WhatsApp catene