WarHunt: le riprese del film con Mickey Rourke terminate nonostante il coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Il nuovo film horror fantasy WarHunt, con Mickey Rourke, è riuscito a terminare le riprese in Lettonia nonostante il coronavirus. Con il consenso del governo della Lettonia, WarHunt, il nuovo film di Mickey Rourke, ha terminato le riprese nonostante l'emergenza coronavirus. Come riportato in esclusiva da Variety, l'horror fantasy è stato realizzato grazie al set collocato a Riga, che ha preso provvedimenti evidentemente meno rigidi rispetto alle produzioni hollywoodiane. Cast e crew hanno comunque seguito un rigido protocollo di prevenzione. In un periodo di lockdown e set chiusi per tutta Hollywood, Mickey Rourke è riuscito a portare a termine il suo WarHunt. Il film racconterà di un gruppo di soldati americani che durante la Seconda Guerra Mondiale verrà inviato in ...

