VIDEO – Napoli, ‘mascherine’ con logo… Forze dell’Ordine (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in Ercolano, un opificio clandestino di circa 110 mq allestito con macchinari tessili “utilizzati per la marcatura ed il confezionamento di mascherine con stampe di noti marchi contraffatti”. Il Comando provinciale partenopeo delle Fiamme Gialle specifica: “I finanzieri della Compagnia di Portici hanno individuato un laboratorio apparentemente destinato alla produzione e al confezionamento di costumi da bagno, ma che in realtà, vista l’attuale pandemia, ha convertito la propria produzione in quella di mascherine protettive con marchi di famose griffe sportive, nonché con scritte e loghi delle Forze di Polizia. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate più di 500 mascherine, già pronte per essere immesse in commercio, brand quali ‘Nike’, ... Leggi su ladenuncia VIDEO - L'editoriale di Chiariello : "Serie A? Con lo stop niente scudetto e Napoli in Europa League"

VIDEO - Immobile : "Dicono sia juventino perché non sono andato a Napoli - ma non è così"

VIDEO - Mertens dona la maglia di Napoli-Barça per un'asta benefica : "Mi sento napoletano - voglio aiutare!" (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha sequestrato in Ercolano, un opificio clandestino di circa 110 mq allestito con macchinari tessili “utilizzati per la marcatura ed il confezionamento di mascherine con stampe di noti marchi contraffatti”. Il Comando provinciale partenopeo delle Fiamme Gialle specifica: “I finanzieri della Compagnia di Portici hanno individuato un laboratorio apparentemente destinato alla produzione e al confezionamento di costumi da bagno, ma che in realtà, vista l’attuale pandemia, ha convertito la propria produzione in quella di mascherine protettive con marchi di famose griffe sportive, nonché con scritte e loghi delledi Polizia. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate più di 500 mascherine, già pronte per essere immesse in commercio, brand quali ‘Nike’, ...

repubblica : Quest'anno il #25aprile si celebra in casa. Ma ci si può sentire una comunità anche in tempi di #isolamento forzato… - La7tv : #nonelarena Polemiche sulla scarcerazione dei boss, Francesco Basentini (Capo DAP) si confronta con Massimo… - agorarai : ?? Ultima Ora - Napoli, scontro dopo furto in banca tra auto dei ladri e pattuglia: muore poliziotto di 37 anni per… - nicola_vecchio : RT @nonelarena: Il commento di #CatelloMaresca sulla scarcerazione del #boss #PasqualeZagaria. #nonelarena #Giletti #La7 #Zagaria #Maresca… - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Tenta di bloccare i rapinatori in fuga: morto un poliziotto di 37 anni a #Napoli. I dettagli e il vide… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Napoli Napoli, rivoluzione in attacco | Video Sport Mediaset Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: INDIA, Impressionante GRANDINE come BOMBE distrugge un Villaggio. Immagini SHOCK

Ecco la TENDENZA aggiornata Secondo gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, nel corso della prossima ESTATE dovremo fare i conti con un CALDO ... TERREMOTO NAPOLI - POZZUOLI, paura e gente in ...

Giulio Golia chiede scusa a Napoli: "Il sito delle Iene ha sbagliato. Sono napoletano e orgoglioso!"

L'inviato delle Iene ha chiesto scusa ai napoletani: 'Ho sbagliato a comunicare, sono orgoglioso di essere napoletano'.

Ecco la TENDENZA aggiornata Secondo gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, nel corso della prossima ESTATE dovremo fare i conti con un CALDO ... TERREMOTO NAPOLI - POZZUOLI, paura e gente in ...L'inviato delle Iene ha chiesto scusa ai napoletani: 'Ho sbagliato a comunicare, sono orgoglioso di essere napoletano'.