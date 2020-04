“Video del Pentagono USA 2005 | Bill Gates propone vaccini lobotomizzanti”

Leggi su bufale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un video con il lezzo della viralità sta prendendo piede tra le community frequentate dai più accaniti complottisti con il benestare dei condivisori compulsivi del tutto estranei allo spirito critico: secondo tale video e secondo chi lo posta,sarebbe intervenuto in una conferenza alUSA nelper proporrelobotomizzanti destinati ai mediorentali per renderli “normali”. Il testo che accompagna il video recita: “VIDEO DELUSA DEL13/04/un “vaccino” che danneggia il #cervello dei mediorientali rendendoli a suo dire “normali”.L’area di azione lobotomizzante è quella raffigurata in basso più grande.PRODUCE ARMI BIOLOGICHE PER ILAMERICANO DA ALMENO 15 ANNI! CREDETE ANCORA CHE VOGLIA IL NOSTRO BENE!! QUESTO ...