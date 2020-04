Verissimo | il dettaglio che non passa inosservato durante il collegamento di Laura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Cosa c’è lì dietro?”. È la domanda che in molti si sono fattil’ultima puntata di, andata in onda sabato 25 aprile. Allo sguardo attento del pubblico non è sfuggito infatti unapparso sullo sfondo dell’inquadraturaildiChiatti. L’attrice 37enne sta trascorrendo la quarantena nella sua casa in Umbria assieme al marito Marco Bocci e ai figli e ha parlato da quella che sembra essere la sua camera da letto: proprio dietro il letto si è intravista un’imponente vasca da bagno, quasi in mezzo alla stanza. “Cosa c’è lì dietro? Ha la vasca da bagno in camera da letto?”, si sono chiesti quindi in molti sui social commentando la vasca nera. E c’è chi ha fatto notare: “La vasca da bagno nella camera da letto ...