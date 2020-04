Vendetta Finale | in onda martedì su Rai 4 il film con Antonio Banderas Trama e trailer

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 27 aprile 2020), ilaction coninmartedì 28 aprile su Rai 4.del. Stasera su Rai 4 serata dedicata all’adrenalina con unaction thriller che vedenei panni del protagonista. Si tratta di “” (Act of Vengeance) un thriller che andrà inmartedì 28 aprile su Rai 4 alle 21:15.è diretto da Isaac Florentine ed è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi nel 2017 ma non è mai arrivato in italia (ecco perchè non c’è unin italiano).interpreta un avvocato che è in cerca diper la morte di sua moglie e sua figlia. Ecco il(in inglese):, ladelinsu Rai 4 Il protagonista è Frank Valera, un avvocato con una splendida ...