Valeria Marini, segnalazione sul fidanzato: “Quando lei era nella Casa…” (Di lunedì 27 aprile 2020) Valeria Marini, il suo fidanzato nei guai? “Quando lei era nella Casa faceva i balletti” Ieri sera tra i tanti ospiti di Live Non è la d’Urso c’erano anche Valeria Marini e il suo fidanzato, Gianluigi Martino. I due sono andati da Barbara d’Urso per parlare della loro bellissima storia d’amore, non nascondendo di star facendo progetti molto ambiziosi. Ma non è finita qua perchè in queste ore la popolare influencer Deianira Marzano ha fatto una segnalazione sul fidanzato di Valeria Marini che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? La donna, nelle sue storie su intagram, ha rivelato: “Proprio bravo il fidanzato di Valeria Marini che quando lei stava nella casa andava a fare i balletti ai locali…Ma tutto a posto?” Insomma se questo retroscena si rivelasse veritiero vorrebbe dire che ... Leggi su lanostratv Valeria Marini - l'uomo della sua vita : presentazione in pompa magna dalla d'Urso

GF Vip : Valeria Marini rifiuta di parlare e stravolge Live non è la d'urso

