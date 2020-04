Val Kilmer | «Quando ho supplicato per riavere il ruolo di Iceman nel sequel di Top Gun»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Certi ruoli hanno il potere di cambiarti la vita ma te ne accorgi solo a posteriori, perché se fosse dipeso da te quel ruolo non lo avresti mai interpretato. È successo a Val Kilmer, che deve a Top Gun gran parte della sua notorietà ma che, ai tempi del provino, era molto scettico nei confronti del progetto: «Non volevo la parte. Non mi importava del film. La storia non mi interessava» scrive Kilmer in I’m your Huckleberry, la sua autobiografia pubblicata negli Stati Uniti ad aprile. Poi, però, vista la scarsità di proposte, Val si convince e decide di fare la sua prima audizione per il ruolo di Iceman: «Mi sono presentato con l’aria da idiota. Indossavo un paio di ridicoli short australiani oversize color verde vomito. Ho letto le battute come se non me ne importasse niente. E tuttavia, incredibilmente, mi dissero che avevo ottenuto il ruolo, il che mi fece sentire avvilito più che gasato». https://www.youtube.com/watch?v=uSSQvzvuHYM