"Vai a raccogliere pomodori", "Vai a ca...". Pago perde le staffe - (Di lunedì 27 aprile 2020) Luana Rosato Pago esprime tutti i suoi dubbi sulla ripresa del lavoro dei musicisti dopo il coronavirus, ma un hater lo invita ad "andare a raccogliere pomodori" e lui fa su tutte le furie La quarantena di Pago sta trascorrendo in quel di Cagliari, nella casa che il cantante condivide con Serena Enardu, e il tempo libero passa tra routine quotidiana e prove musicali. Pago, infatti, ha deciso di sfruttare questo periodo per dedicarsi alla musica e, dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma insieme al figlio Nicola che non vedeva da tempo, ha fatto ritorno in Sardegna mettendosi in isolamento preventivo. Lui e Serena, infatti, pur vivendo nella stessa casa, hanno deciso di stare lontani per 14 giorni a tutela della loro salute e di quella del figlio della Enardu, Tommaso. Così, trascorrendo le sue giornate nella tavernetta che hanno a disposizione, mentre Serena occupa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 aprile 2020) Luana Rosatoesprime tutti i suoi dubbi sulla ripresa del lavoro dei musicisti dopo il coronavirus, ma un hater lo invita ad "andare a" e lui fa su tutte le furie La quarantena dista trascorrendo in quel di Cagliari, nella casa che il cantante condivide con Serena Enardu, e il tempo libero passa tra routine quotidiana e prove musicali., infatti, ha deciso di sfruttare questo periodo per dedicarsi alla musica e, dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma insieme al figlio Nicola che non vedeva da tempo, ha fatto ritorno in Sardegna mettendosi in isolamento preventivo. Lui e Serena, infatti, pur vivendo nella stessa casa, hanno deciso di stare lontani per 14 giorni a tutela della loro salute e di quella del figlio della Enardu, Tommaso. Così, trascorrendo le sue giornate nella tavernetta che hanno a disposizione, mentre Serena occupa ...

97Francesco16 : @Tia128470 @MariaLu91149151 @matteosalvinimi perchè non ci vai tu a raccogliere le fragole invece di scrivere stupidaggini?.. - cappielloedmond : @matteosalvinimi Vai tu e tuoi amichetti della giunta Lombarda a raccogliere un po' di ortaggi a te destiniamo zucchine e melanzane. - milaferracin : @matteosalvinimi Tu vuoi lavorare? Ma se non hai mai fatto un cazzo in vita tua e vivi a ns spese da una vita....sm… - Remo29749008 : @cris_cersei A Cristina perché non vai tu a raccogliere i pomodori a 5 € stronza de merda. - Mau_Zaccaria : @lele_pagliero @MAKEFREEUS @ApeMag @claricedesign @titofaraci comunicazione interculturale x aiutare gli immigrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Vai raccogliere "Vai a raccogliere pomodori", "Vai a ca...". Pago perde le staffe ilGiornale.it "Vai a raccogliere pomodori", "Vai a ca...". Pago perde le staffe

La quarantena di Pago sta trascorrendo in quel di Cagliari, nella casa che il cantante condivide con Serena Enardu, e il tempo libero passa tra routine quotidiana e prove musicali. Pago, infatti, ha d ...

Uno tsunami di progetti innovativi "Ma ora bisogna raccogliere fondi"

Parla di uno "tsunami di micro-progetti" Angelo Rindone, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di crowdfunding Produzioni dal basso, che si occupa di raccogliere finanziamenti per idee ...

La quarantena di Pago sta trascorrendo in quel di Cagliari, nella casa che il cantante condivide con Serena Enardu, e il tempo libero passa tra routine quotidiana e prove musicali. Pago, infatti, ha d ...Parla di uno "tsunami di micro-progetti" Angelo Rindone, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di crowdfunding Produzioni dal basso, che si occupa di raccogliere finanziamenti per idee ...